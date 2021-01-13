Kulüpler Birliği devreye girdi! Çok konuşulan yabancı kuralı değişiyor mu?
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Kulüpler Birliği devreye girdi! Çok konuşulan yabancı kuralı değişiyor mu?

13.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:32

Riva'dan bir araya gelen Kulüpler Birliği, Süper Lig'de 14 olan yabancı kuralının 16'ya çıkarılması için karara vardı. Alınan karar Türkiye Futbol Federasyonu'na sunuldu.

Riva düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısında Türk futbolunun son dönemlerde en konuşulan yabancı kuralı masaya yatırıldı.

Kulüpler Birliği, yaptığı toplantıda şu anda 14 olan yabancı kuralının 16'ya çıkarılması kararını aldı. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunuldu. Konuyla ilgili son kararı Federasyon verecek.

KULÜPLER, EURO KURUNDA SEZON BAŞINA DÖNÜLMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan toplantıda mali konular da konuşuldu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon başında 8,3 TL'ye sabitlenen euronun devre arasında ise 9'a sabitlenmesi limit sıkıntısına yol açtı. Kulüpler, euro kurunda sezon başına dönülmesini istiyor.

TFF'nin devre arası limitlerini açıklamasının ardından kulüpler yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Sezon başında Euro'yu 8,3 TL'den sabitleyen TFF, devre arası limit hesaplamalarını yaparken euroyu 9'a sabitledi. Bu durum birçok kulübün limitinin beklenenden az çıkmasına yol açtı.

Kulüpler Birliği devreye girdi! Çok konuşulan yabancı kuralı değişiyor mu?
Haber Yorumları (2)
YERLİ OYUNCU YASAKLANSIN: Bence doldurun zencileri ve yaşlı oyuncuları futbol ligine, hatta yerli oyuncuların futbol oynaması yasa ilk onbire girmesi yasaklansın. Aynı kural Türk Basketbolunu ve gençliğini yokeden Hido''nun Basketbol ligi için de geçerli. . .
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ALMANYALİ: Birakinda Türkiye liginde gencler oynasin Milli mac oynandiginda oyuncu yok deniliyorbunun sonucu bu . Türkiye liginde 5 yabancidan 6 yerli oyuncu olsun isterim
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