Kulüpler Birliği "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduğunu açıkladı Açıklaması
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Kulüpler Birliği "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduğunu açıkladı Açıklaması

Kulüpler Birliği 'Avrupa Süper Ligi' projesine karşı olduğunu açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.

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Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.

Vakfın Twitter hesabından İngilizce yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.

Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurulması için çaba sarf ettiği "Avrupa Süper Ligi" projesine, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak karşı çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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