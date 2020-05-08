Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi

Katıldığı canlı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyleyen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bunun için Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

Spor Spikeri Damla Uğurtürk'ün CNN TÜRK Instagram hesabındaki canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu.

Spor yorumcusu Raşit Altun, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı." iddiasına bulundu. Ayrıca, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın 3-4 milyon dolar borcunu karşıladığını söyledi.

GÖNENÇ GÜRKAYNAK: BEN O LİSTEDE 9. SIRADAYDIM

Acun Ilıcalı'nın 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yapan avukat Gönenç Gürkaynak, "Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam." paylaşımında bulundu.

ACUN ILICALI: ÇİRKİN ŞEYLER BUNLAR

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, "Bence de kulüp alamazsın, 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." cevabını verdi.