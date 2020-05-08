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Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi

Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
08.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:59

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Al-Ahli ile sorun yaşayan Brezilyalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a Josef de Souza müjdesi geldi. Sarı-kırmızılılar Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı orta saha mevkisinde arayışlara başlamıştı. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la ön protokol imzalayan Galatasaray yönetiminin Arabistan Ligi'nde forma giyen Josef de Souza'nın takımdan ayrılma eşiğine gelmesinden sonra harekete geçeceği öne sürüldü.

ALACAKLARINI İSTEDİ

Suudi Arabistan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Brezilyalı oyuncu kulüpten 1 milyon 300 bin Euro kadar alacakları olduğu ve bu parayı henüz alamadığı belirtildi.

Haberde, Brezilyalı oyuncunun alacakları nedeniyle kulübü ayrılmakla tehdit ettiği öğrenildi.

AVUKAT ÖDEMELERİ İSTEDİ

Oyuncunun avukatı da kulüple görüşerek toplam 2 milyon Euro ve 300 bin Euro ödemesi gerektiğini, bu ödemelerin yapılmadığı takdirde ise oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshedeceği kaydedildi.

Josef De Souza'nın Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan Josef de Souza, Giuliano'dan sonra Suudi Arabistan'da en çok kazanan yabancı oyuncu durumunda.

Haber Yorumları (1)
CAN DEP: Aspagaras haber inanmayiniz...
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