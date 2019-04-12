Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Müzelerdeki Yiyecek İçecek Fiyatları Tepki Çekiyor

Türkiye'de turizm sektörü "bacasız sanayi" olarak adlandırılıyor. Turizm, gelir bakımından da ülkeye güzel paralar kazandırıyor. Ancak turizm sektöründe bazı olumsuz durumlar da yaşanmıyor değil. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerindeki yiyecek-içeceklerin yüksek fiyatları burayı ziyarete gelenlerin tepkisini çekiyor.

BAKANLIĞA BAĞLI ŞİRKET İŞLETİYOR

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde; hediyelik eşya mağazası ve kafeleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) adına AKG (Anadolu Kültürel Girişimcilik) adlı şirket yürütüyor.

41 TL'YE SU SATILIYOR

Bu müzelerin kafelerinde görülen fahiş fiyatlar cep yakıyor. Bir litre su 41 TL'ye, 330 ml meyve suyu ise 13 TL'ye satılıyor.

İNDİRİM TALEBİNDE BULUNULDU

Bu müzelerin kafelerinde görülen fahiş fiyatlar sosyal medyada paylaşılarak; indirim yapılması talebinde bulunuldu. Çekilen fotoğraflarda; Fransız menşeili 1,25 litre Evian marka su: 41 TL, yerli üretim 500 ml Damla su: 8 TL, Pringles: 40 TL, 330 ML Cappy meyve suyu: 13 TL olarak görülüyor.

İşte tepki çeken fiyat etiketlerinden görüntüler;