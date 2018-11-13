Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Japonya Festivali Sonbahar 2018" Kapanış Programına Katıldı
- "Japonya Festivali Sonbahar 2018" kapanış programı Japon Mutfağı Günleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Büyükelçisi Yutaka Yokoi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Japonya Festivali Sonbahar 2018"...
- "Japonya Festivali Sonbahar 2018" kapanış programı
Japon Mutfağı Günleri
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Büyükelçisi Yutaka Yokoi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Japonya Festivali Sonbahar 2018" kapanış programına katıldı.