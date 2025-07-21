Zanaatkardan Acıya Dayanışma: Seval İncirbölen'in Takı Atölyesi

Erzincan ve Kahramanmaraş depremlerinde yakınlarını kaybeden 51 yaşındaki zanaatkar Seval İncirbölen, Hatay'daki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde açtığı atölyede el emeğiyle takı tasarlıyor.

İncirbölen, 1992'de ailesini görmek için gittiği Erzincan'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağabeyini kaybetti.

Memleketi Hatay'a dönen İncirbölen, uzun yıllar farklı kurs merkezlerinde kuyumculuk teknolojisi alanında usta öğreticilik yaptı, çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

İncirbölen, iş yeri açmaya hazırlanırken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yakalandı.

Bazı yakınlarının yaşamını yitirdiği afette İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'ndeki evi hasar gören İncirbölen, yaşadığı acıları geride bırakmak için mesleğine sarıldı.

İncirbölen, 3 ay önce Payas Belediyesinin desteğiyle farklı alanlarda hizmet sunan dükkanların bulunduğu 451 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde atölye açtı.

Atölyede doğal taşlar ile bakır, gümüş ve altını işleyerek takı tasarlayan İncirbölen, ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

5 yıl önce yüz felci geçirdi

Seval İncirbölen, AA muhabirine, 5 yıl önce rahatsızlık sonucu yüz felci geçirdiğini söyledi.

Tedavisinin ardından mesleğe döndüğünü ancak sonrasında 6 Şubat depremlerini yaşadığını dile getiren İncirbölen, şöyle konuştu:

"İşimi çok seviyordum. Şimdi yeni atölyemde daha büyük zevkle, severek yapıyorum. Hem yüz felcim dolayısıyla yaşadığım stresi hem depremin büyük bunalımını mesleğim sayesinde rahat şekilde atlattım. İşime odaklanınca o kabus dolu günleri hiçbir şekilde hatırlamıyor, düşünmüyorum."

İncirbölen, külliyeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin el emeği ürünlerine ilgi gösterdiğini anlattı.

Kişiye özel yüzük ve kolye de ürettiğini belirten İncirbölen, "Gümüş ile doğal taşları birleştirip tasarım yapıyor, müşterilerimin istek ve arzularını dinliyorum. Ona göre çizim yapıyorum ve takıyı oluşturmaya başlıyorum. Bakır ve altından da ürünler yapabiliyorum." dedi.

Seval İncirbölen, oğlunun eylülde planlanan düğünü öncesi gelini için takı hazırladığını sözlerine ekledi.