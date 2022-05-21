Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da ziyaretçilere kapılarını açtı - Haberler

Meksika'da bir süredir kültür merkezi açmak için çalışmalar yürüten Yunus Emre Enstitüsü, bir dizi etkinlikle kapılarını ziyaretçilerine resmen açtı.

Meksika'da sanat, siyaset, spor, televizyon camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Timur Söylemez, Türk Kültür Merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Türkiye ve Meksika'nın, Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası birçok platformda yakın çalıştığına değinen Söylemez, iki ülkenin kültür alanında küresel bir marka olduğunu ve kültürel iş birliğini derinleştirmek için Yunus Emre Enstitüsü'nün doğru adres olduğunu söyledi.

Söylemez, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Meksika'da olmasından ötürü büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk dilinden tarihine, sinemasından mutfağına kadar kültür ile alakalı her unsura ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo da konuşmasında, küresel dünyanın yüzleştiği siyasi, ekonomik ve sosyal boyuttaki birçok problemin göz önünde bulundurulduğunda, Yunus Emre'nin hoşgörü ve barış felsefesinin dünyaya yayılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Kültür Merkezi Direktörü Salih Gültekin ise Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım işi kolay kılalım' sözünün enstitü olarak misyonlarının özeti olduğunu vurgulayarak, "Yıl boyu devam edecek kültür sanat faaliyetleri ve düzenleyeceğimiz Türkçe kursları ile kapılarımız tüm Meksikalılara açık olacak." dedi.

Meksikalı sanatçılar şarkıları Türkçe seslendirdi

Etkinlik kapsamında, Yunus Emre'nin dizelerinin çizgiye dökülmüş bir sergisi konukların beğenisine sunulurken, Meksika'nın yerel sanatçıları "Mariachiler" de söyledikleri şarkılarla programa renk kattı.

Türkçe öğrenen Mariachiler'in, özellikle şarkılarını Türkçe seslendirmesi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Türkçe başta olmak üzere Türk kültürünü tanımak isteyenler için Meksika'da projeler yürüten Yunus Emre Enstitüsü, ileriye dönük muhtelif aktiviteler yapacaklarını bildirdi.

Program sonunda davetlilere geleneksel Türk yemekleri ve Türk tatlılarından oluşan zengin bir menü ikram edildi.