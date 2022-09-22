Yönetmen Selman Nacar San, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı Kültür Sanat Haberleri Türk yönetmen Selman Nacar, İspanya'nın dünya çapındaki en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde "WIP Europa" ödülünü kazandı. Türk yönetmen Selman Nacar, İspanya'nın dünya çapındaki en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Film Festivali'nde "WIP Europa" ödülünü kazandı. Bu yıl 70'incisi düzenlenen festivalin Avrupa ve Latin Amerika sinemasının üretimini teşvik etmek ve yapım sonrası aşamada filmlerin tamamlanmasını desteklemek için verdiği "endüstri ödülleri" sahibini buldu. Geçen yıl WIP Europa'yı "İki Şafak Arasında" adlı filmiyle kazanan Nacar, bu yıl aynı ödülü "Tereddüt Çizgisi" ile aldı. Nacar ayrıca 10 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu. Latin Amerika'dan gelen filmlerin yarıştığı WIP LATAM ödülü ise Arjantinli yönetmen Martin Benchimol'un "El Castillo" adlı filmine verildi. San Sebastian Film Festivali'nin "Altın İstiridye" ödülünün verildiği adlı ana yarışmasını kazanan film 24 Eylül'de belli olacak. Kültür Sanat Kaynak: AA / Şenhan Bolelli Film Festivali Yönetmen İspanya Kültür Sanat Haberler

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