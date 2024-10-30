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Yerli ve Milli Sahil Güvenlik Botu Bartın'da Ziyarete Açıldı

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Bartın'da, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı yerli ve milli sahil güvenlik botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, botun özelliklerini ve arama kurtarma ekipmanlarını görme fırsatı buldu.

Yerli ve milli sahil güvenlik botu ziyarete açıldı

BARTIN - Bartın'da, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı yerli ve milli bot ile DEGAK-3 arama kurtarma ekipmanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşların ziyaretine açıldı

Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bulunan Kağan 12 sınıfı ve TCSG-22 sahil güvenlik botu ile Arama Kurtarma timi, arama kurtarma ekipleri Amasra Büyük Liman'da sivillerin ziyaretine açıldı. Yerli ve milli yapım olan bota giren vatandaşlar, kullanılan teknoloji ile bot içerisindeki personelin yaşam alanlarını gezerek botun özellikleri hakkında bilgi aldı.

DEGAK-3 timinin su altı görevleri sırasında kullandıkları malzemeler de sergilenerek vatandaşlara anlatıldı. Botu gezen vatandaşlar ise gurur duyduklarını belirterek verilen bilgiler için sahil güvenlik botu personeline teşekkür etti.

Yerli ve Milli Sahil Güvenlik Botu Bartın'da Ziyarete Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Kültür Sanat

Cumhuriyet Bayramı Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Kültür Sanat Teknoloji Güvenlik Savunma Ekonomi Bartın Dünya

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