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Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta depremzedelere konser verdi

Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta depremzedelere konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte barınan depremzedelere konser verdi. Necip Fazıl Konteyner Kent'te afetzedelerle bir araya gelen Bingöl, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi. Programa Vali Yardımcısı Ekrem Erden Ergün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve ilgililer katıldı.

Sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte barınan depremzedelere konser verdi.

Necip Fazıl Konteyner Kent'te afetzedelerle bir araya gelen Bingöl, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.

Programa Vali Yardımcısı Ekrem Erden Ergün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat

Kahramanmaraş Yavuz Bingöl Bingöl Kültür Sanat Haberler

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