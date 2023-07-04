Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta depremzedelere konser verdi

Sanatçı Yavuz Bingöl, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte barınan depremzedelere konser verdi. Necip Fazıl Konteyner Kent'te afetzedelerle bir araya gelen Bingöl, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi. Programa Vali Yardımcısı Ekrem Erden Ergün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve ilgililer katıldı.