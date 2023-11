Van'da Kültür Varlıklarını Koruma ve Kaçakçılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

Van'da güvenlik güçleri ve muhtarlara yönelik "Kültür Varlıklarını Koruma ve Kaçakçılıkla Mücadele" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Van Müzesi'nde düzenlenen seminerde konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, kültür varlıklarının korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kültür varlıklarını kaçıranların her türlü dolandırıcılık yöntemine başvurduğunu anlatan Boz, "Devletin malı kamu içindir. Devletin malı, sahipsiz diye kaçırılamaz. Bu, bir hırsızlıktır. Kültür varlıklarının korunması gerektiğini anlatmak için buradayız." dedi.

Kültür varlığının, bu toprakların tapusu niteliğinde olduğunu belirten Boz, şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'ta yaşananları hepimiz biliyoruz. Terör örgütü DEAŞ, orda her türlü yağmalamayı yaptı. Oradan her türlü tarihi eseri kaçırdığı ve Avrupa ile ABD'de sattığına ilişkin kanıtlar var. Tarihi eser kaçakçılığı, terörün finansmanı için de kullanılıyor. Bahsettiğimiz şeyin aslında önemsiz olmadığını kabul edelim. Bu ülke her şeyiyle bizim. Tarihimize, tarihi ürünlerimize sahip çıkmazsak başkalarının bize öğreteceği tarihe mecbur kalırız. Bu çok acı olur. Lütfen bu işi sıradan bir iş olarak görmeyin. Halkımızı, doğruya, güzele sevk edelim. Bildiğimiz bir şey varsa en hızlı şekilde güvenlik güçlerimize bildirelim. Bunu bir devlet görevi olarak bilelim."

Seminerde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, kültür varlığının korunması ve kaçakçılıkla mücadele hakkındaki kanunlarla ilgili sunum yaptı.

Muhtarların sorularının yanıtlandığı seminere, Van Müze Müdürü Erdal Acar ve müze çalışanları katıldı.