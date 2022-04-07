Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

AA - Merdan Velhanov - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla başkent Aşkabat'ta ve vilayet merkezlerinde etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla başkent Aşkabat'ta ve vilayet merkezlerinde etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla düzenlenen toplu bisiklet sürme etkinliğine Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Köpetdağ'da bulunan sağlık yolunu yaya olarak geçen üniversite öğrencileri arasında yarış düzenlendi.

Aşkabat Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Günü vesilesiyle şehirde trafik 4-11 Nisan tarihlerinde sınırlandırılmıştı.

Kısıtlamalar hafta boyunca 08.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak.

AA / Merdan Velhanov - Kültür Sanat

Dünya Sağlık Günü, Türkmenistan, Altın, Nisan, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title