Troya Kültür Yolu Festivali'nde Gökhan Tepe ve Şahika Ercümen Vatandaşlara Keyifli Anlar Yaşattı

Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde Gökhan Tepe konser verirken, Şahika Ercümen vatandaşlarla buluştu. Festivalde ayrıca konserler, bale gösterisi ve sergiler de yer aldı.

ÇANAKKALE'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı günüde Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Gökhan Tepe, alanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ise vatandaşlarla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde 6'ncı gün geride kaldı. Festival kapsamında dün akşam Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında ünlü şarkıcı Gökhan Tepe sahnedeydi. Gökhan Tepe kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

REKORTMEN DALGIÇ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte Nedime Hanım Konağı bahçesinde milli sporcu Şahika Ercümen vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Dalış anılarını anlatan milli sporcuya Çanakkale halkı sorularını yönlendirdi. Ercümen; hedefinin bu sene Hatay bölgesinde şampiyonluk dalışı yapmak olduğunu söyledi. Memleketi Çanakkale'de festival havası estiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ise ayrıca teşekkür etti.

KONSER, BALE, SERGİ DOLU BİR GÜN

Troya Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Otizmli Yetenekler konseri gerçekleşti. Kilitbahir Kalesi'nde ise sahneye sevilen grup İkilem çıktı. Festival kapsamında ÇÖMÜ İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Carmen' bale gösterisini sahneledi. Gün boyunca 'Bir Rüyadan Fragmanlar' Troya Müzesi Sergi Salonu'nda gösterildi.(DHA)