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Trabzon'da Aronya Boyasıyla Geleneksel Halı Dokuma Projesi Başlatıldı

Trabzon'da Aronya Boyasıyla Geleneksel Halı Dokuma Projesi Başlatıldı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, antioksidan özelliğiyle bilinen aronya meyvesinden doğal boya üretilerek ipler renklendirildi. Bu süreçte 20 kadın tarafından dokunan halı ve kilimlerin, hem kültürel mirası yaşatması hem de kadınların ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.

Trabzon'da, antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyadan elde edilen boya ile renklendirilen ipler, geleneksel halı ve kilim dokumada kullanılıyor.

Akçaabat Belediyesince hayata geçirilen çalışma kapsamında aronya bitkisinden doğal yöntemlerle boya üretildi. Boyalar, belediyenin "Hanımlar Kültürevi Yöresel Halı Dokuma ve Satış Yeri"nde saf koyun ipleriyle buluşturuldu.

Aronya boyası ile renklendirilen iplikler, 20 kadın tarafından çeşitli aşamalardan geçirilerek, halı ve kilimlere ilmek ilmek dokunuyor.

Dokumaevini ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, emek harcayan usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sürecin, onların emekleriyle bu noktaya geldiğini belirten Ekim, "Halı üretimiyle özellikle geleneğimizi, göreneğimizi geleceğe taşımış oluyoruz." dedi.

Ekim, bir taraftan da tarıma destek için aronya meyvesini ön plana çıkardıklarını vurgulayarak, "Şu anda Akçaabatımızın içerisinde 200-250 dönüme doğru gidiyoruz. Yıl içerisinde 7-8 bin tonu bulacak üretime doğru ilerliyoruz. Elde edilen ürünleri de işlediğimiz bir üretim tesisimiz var. Ona da bir marka koyduk, Akçahasat markamız." diye konuştu.

Markanın yanında aronya meyvesi ile halı üretimini birleştirdiklerini anlatan Ekim, "Halı üretimindeki renklerimizin belli tonlarını, aronyanın renklerinden elde etmiş olacağız. Yaptığımız iş bu. Bununla beraber şehrin içerisinde halı üretim kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca çiftçimizin ürettiği ürünlerin de değerlendirilmesinde alternatif alanlar ortaya koymuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kadınların emekleriyle halıların ilmek ilmek dokunduğunu dile getiren Ekim, şöyle devam etti:

"Tamamen doğal, herhangi bir kimyasal içermeyen ürünler. Şehrimiz adına önemli bir çalışma. Bununla beraber biz hanımefendilerin hane ekonomisine katkı sağlaması için bir yol da oluşturuyoruz. Ürettikleri halı ve kilimleri, meyveyle hazırlanmış boyar maddeyle harmanlanmış halılarını daha güzel satma, değerlendirme ve ailelerine destek sağlama imkanı sunmuş oluruz."

Usta öğretici Ülker Tosun ise halı ve kilimlerin üzerindeki her motifin bir anlamı olduğunu söyledi.

Tosun, aronya boyası kullanılan iplerle dokunan halıların her evde olması gerektiğini belirterek, "Hedefimiz bunu Türkiye'de ve dünyada pazarlamak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
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