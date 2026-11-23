Tokat'ta gelişen teknoloji ve değişen yaşam alışkanlıklarıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan geleneksel mesleklerden kalaycılık, ustalarının emeğiyle yaşatılmaya çalışılıyor. Bakır mutfak eşyalarının kullanım ömrünü uzatan mesleği 70 yıldır sürdüren Ahmet Bilge, çırak yetişmemesi nedeniyle kalaycılığın geleceğinden endişe duyuyor.

Yıllar içinde kararan ve yüzeyi yıpranan bakır kaplar, ustaların elinde yeniden ilk günkü görünümüne kavuşuyor. Ateş üzerinde ısıtılan kapların iç yüzeyine uygulanan kalay, hem eşyaların dayanıklılığını artırıyor hem de geleneksel mutfak kültürünün devam etmesine katkı sağlıyor. Tokat'ta yaşayan ve 70 yıldır kalaycılık yapan Ahmet Bilge (81), ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Kalaycılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Bilge, işini severek yaptığını söyledi.

Çalışmanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Bilge, "Babam da kalaycı olduğu için ta çocuk yaştan beri bu mesleği yapıyorum. Allah'a şükürler olsun, hala çalışıyorum. 70 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Çırak hiç yok, yetişmiyor. Bir işi sevmiyorsan bırakıp gideceksin. Ben işimi çok severek yapıyorum. Çalışmak gibi güzel bir şey de yok. Bu meslek bitiyor. 60 yaşında bir arkadaşım var, ona öğretiyorum. O da nereye kadar götürür bilmiyorum" dedi.

Selahattin Tekin ise bakır kapların sağlık ve lezzet açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Dedemden kalan tepsileri kalay yaptırmaya geldim. Eskileri kullanıyorum. Sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşündüğüm için kalay yaptırıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı