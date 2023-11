Tarsus'ta Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Tarsus'ta anıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, protokol üyeleriyle birlikte çelenk sunma ve anma programlarına katıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk'ün vefatının 85. yılında Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma ve anma programlarına protokol üyeleri ile katılım sağladı. Protokol üyelerinin yanı sıra gaziler, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Tören, çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde gerçekleştirilen 2 dakikalık saygı duruşuyla devam etti. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında, Anıtkabir'den teslim alınan Türk bayrağı Tarsus Kaymakamlığı'na teslim edildi. Ardından, Ulu Önder'in anısına begonvil ve fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Tarsus Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Atatürk Kütüphanesi açılışı gerçekleştirilirken, Tarsus Belediyesi Bandosu tarafından da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi.

Bozdoğan, Atatürk'ün fikirleri ve ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Atamızın bize bıraktığı cennet vatanı, onun fikirlerinden sapmadan her zaman koruyacak ve kollayacağız. Her 10 Kasım'da yüreğimiz burkulsa da hüzünlensek de Atamıza duyduğumuz özlemi her zaman yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her daim kalbimizde yaşatacağız" dedi.

"ONUN IŞIĞINDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Her yıl 10 Kasım'da duyulan özlemi dile getiren Bozdoğan, "Atatürk'ün bize gösterdiği hedefe sadık kalarak, onun ışığında ilerlemeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında, ona olan saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.