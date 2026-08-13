Trabzon'un 2500 Yıllık Kalbi: Kemeraltı Çarşısı

Trabzon'da geçmişte semerciler, ipekçiler ve sarraflar gibi farklı meslek gruplarına ev sahipliği yapan Kemeraltı Çarşısı, bugün değişen iş kollarıyla kentin ticari hayatındaki canlılığını sürdürüyor.

Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 2 bin 500 yıllık çarşı, tarihi yapıları ve geleneksel ticaret kültürüyle Trabzon'un ekonomik geçmişine ışık tutuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre çarşıda 180 tescilli yapı bulunuyor. Bu yapıların 130'u bugün ticari iş yeri olarak kullanılmaya devam ediyor.

Geçmişte farklı ürünlerin satıldığı çarşıda bugün kuyum, giyim, ev eşyası, çeyizlik ve geleneksel bakır ürünler satışa sunuluyor.

Kente gelen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor

Bedesten, Alacahan, Taşhan ve Sabırhan gibi tarihi hanları barındıran Kemeraltı Çarşısı, Trabzon'un önemli kültürel miras unsurları arasında yer alıyor.

Çarşıdaki bakırcılar, geleneksel zanaatlarını sürdürerek kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

Farklı sektörlerin bir arada bulunduğu Kemeraltı Çarşısı, Trabzonluların günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılarken kente gelen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

"Tarihi yapılar ticari işlevlerini koruyarak günümüze ulaştı"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Sağlam, AA muhabirine, bölgedeki yapıların yaklaşık dörtte üçünün iş yeri olarak kullanıldığını, kalanının ise dini, askeri ve sivil mimari örneklerinden oluştuğunu söyledi.

Osmanlı dönemine ait ilk kayıtlarda bölgenin "Suk-i Sultani" olarak adlandırıldığına dikkati çeken Sağlam, bu ifadenin "sultan tarafından kuralları belirlenen çarşı ve pazar" anlamına geldiğini belirtti.

Sağlam, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethetmesinin ardından bölgenin, gözetiminde pazar ve çarşı alanı olarak düzenlendiğini dile getirerek daha sonraki dönemlerde buranın "Çarşu Mahallesi" adıyla anıldığını kaydetti.

Bölgenin ticari öneminin Trabzon Limanı'na 19. yüzyılda buharlı gemilerin gelmesiyle arttığını dile getiren Sağlam, çeşitli ürünlerin burada satışa sunulduğunu ifade etti.

Sağlam, çarşının bugünkü görünümünü büyük ölçüde 1950'li yıllarda kazandığını anlatarak, tarihi yapıların ticari işlevlerini koruyarak bugüne ulaştığını vurguladı.

"Burası Trabzon'un tarihi"

Çarşıda üçüncü kuşak bakır işlemeciliği yapan Ecevit İskender, geleneksel yöntemlerle üretime devam ettiklerini belirterek "Burası, Trabzon'un tarihi. O yüzden dışarıdan gelen insanlar buraya uğruyor, memnunuz." dedi.

Çarşıda 45 yıldır kalaycılık yapan 58 yaşındaki Necmi Kaya da çocukluğundan bu yana çarşının geçirdiği değişime tanıklık ettiğini belirtti.

Kadriye Ayvaz ise 47 yıldır Trabzon'da yaşadığını ve alışverişlerini büyük ölçüde buradan yaptığını dile getirerek, "Dört çocuğumu Kemeraltı'ndan yaptığım alışverişlerle büyüttüm." ifadesini kullandı.

Emine Mataracı da alışveriş için geniş ürün çeşitliliği ve farklı bütçelere hitap eden fiyatları dolayısıyla Kemeraltı'nı tercih ettiğini anlattı.

Kaynak: AA