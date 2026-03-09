Haberler

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Antika Pazarı'nı gezdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki Antika Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yalçın, pazarın kültürel bir buluşma noktası haline geldiğini vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede kurulan Antika Pazarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, pazarda stant kuran esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, eserleri inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Antika Pazarı'nın kültürel bir buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

Tarihi değer taşıyan eşyaların geçmişle bugün arasında bir bağ kurduğunu anlatan Yalçın, "Güzel ve güneşli bir pazar gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli eşya satıcılarıyla antika severlerin buluştuğu Antika Pazarı'mızı gezdik. Tarihin izlerini taşıyan eşyalara ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
