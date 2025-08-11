Talas'ta Antika Pazarı Büyük İlgi Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı, tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda ziyarete açıldı. Antikalara olan ilgi yoğunken, etkinlikte müzayede de yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğin kültürel katkı sağladığını belirtti.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı, tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antika ev eşyalarından halı ve kilimlere, tespihten para ve değerli objelere kadar çok sayıda ürünün sergilendiği pazara ilgi yoğun oldu.

İl dışından gelen çok sayıda antikacı da tezgah açarak koleksiyon meraklılarına farklı seçenekler sundu. Etkinlikte ayrıca müzayede düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bazı antika eşyaları satın aldı.

Yalçın, etkinliğin Talas'ın kültürel dokusuna katkı sunduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halil Özbaşaran - Kültür Sanat
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.