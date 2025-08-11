Talas'ta Antika Pazarı Büyük İlgi Gördü

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antika Pazarı, tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antika ev eşyalarından halı ve kilimlere, tespihten para ve değerli objelere kadar çok sayıda ürünün sergilendiği pazara ilgi yoğun oldu.

İl dışından gelen çok sayıda antikacı da tezgah açarak koleksiyon meraklılarına farklı seçenekler sundu. Etkinlikte ayrıca müzayede düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bazı antika eşyaları satın aldı.

Yalçın, etkinliğin Talas'ın kültürel dokusuna katkı sunduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.