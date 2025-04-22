SOLOTÜRK Pilotlarından Öğrencilere İlham Verici Buluşma

SOLOTÜRK Pilotu Bakıcı: "Ay yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça bizlerin maneviyatı arşa çıkıyor. Bu gururu inanılmaz şekilde yaşıyoruz"

SOLOTÜRK ekibi Çanakkale'de öğrencilerle buluştu

ÇANAKKALE - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK ekibi, Çanakkale'de öğrencilere buluşarak tecrübelerini aktardı. SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, "Ay yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça bizlerin maneviyatı arşa çıkıyor. Bu gururu inanılmaz şekilde yaşıyoruz" dedi.

Söyleşide SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir öğrencilerle bir araya geldi. Pilotlar havacılık sektörü hakkındaki bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Söyleşiye çok sayıda öğrenci katıldı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Sizlere Türk'ün, Türk milletinin gücünü gösteriyoruz"

SOLOTÜRK ekibini diğer gösteri pilotlarından ayıran en önemli şeyin sadece gösteri pilotluğu değil aynı zamanda savaş pilotluğu da yapmaları olduğunu vurgulayan Binbaşı Murat Bakıcı, "Bizi dünyadaki gösteri takımlarından ayıran en önemli özellik aktif savaş pilotluğumuzun devam etmesi. Diğer görmüş olduğunuz gösteri takımları sadece gösteri yapmakla mükellefler. Gösterileri yapıyorlar, tüm enerjilerini gösteri dünyalarına harcıyorlar. Biz eğer gösteri varsa, söyleşi varsa bayramlıklarımızı siyahları giyiyoruz, sizlerin karşısına gökyüzüne çıkıyoruz. Orada, gökyüzünde sanat icra ediyoruz bizde. Sizlere Türk'ün, Türk milletinin gücünü gösteriyoruz. Görevimiz bittikten sonra tekrar savaş kıyafetlerimizi yeşilleri giyiyoruz. Aktif bütün operasyonlara ve görevlere katılıyoruz. Malum konjektür olarak yaşadığımız toprakların çevresinde bir sürü hadiseler cereyan ediyor. Türk hava sahasını korumanın da gururunu ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça bizlerin maneviyatı arşa çıkıyor. Bu gururu inanılmaz şekilde yaşıyoruz" dedi.

Etkinlik SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Mustafa Erhan Aydemir öğrencilerle söyleşi gerçekleştirmesinin ardından sona erdi.