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Söke'de Yörük Kültürü Çalıştayı ve Konser Düzenlendi

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Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından Yörük kültürüne ilişkin çalıştay ve konser etkinliği düzenlendi.

Aydın ve çevre illerden gelen Yörüklerin katılımıyla Söke Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen çalıştayda Yörük kültürüne ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Çalıştay katılımcıları, Mehteran eşliğinde Söke pazaryerine kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kıl çadırların kurulduğu, kılıç kalkan ve halk oyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte sanatçılar konser verdi, katılımcılara keşkek ikram edildi.

Kaymakam Ali Akça, etkinlikte yaptığı konuşmada Anadolu'nun yurt olması sürecinde Yörük ve Türkmenlerin asli unsur olarak rol aldığını belirterek, "Yörük ve Türkmenler, insan haklarına saygılı, yüksek ahlak ve adalet anlayışına sahip, merhametli insanlardır. Milletimizin özelliklerini geçmişten alıp geleceğe taşımak, iyi yorumlamak mecburiyetindeyiz. Bu etkinliğin temel amacının bu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Söke'de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Yörükleri buluşturan Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği'ni kutluyor ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül ise kendisinin de bir Yörük çocuğu olduğunu, bu etkinliğin kendisi için anlamının farklı olduğunu dile getirdi.

Dernek Başkanı Sami Karagöz de tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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