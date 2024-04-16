Sivas'ta Yöresel Kıyafetler Atatürk Kongre Müzesi'nde Sergileniyor

Sivas'ta bazıları halen kırsal kesimdeki kadınlar tarafından günlük hayatta kullanılan yöresel kıyafetler, Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan alanda cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor.

Müze Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı döneminde kadınların rolünün azımsanmayacak kadar büyük olduğunu söyledi.

Müzede, Milli Mücadele döneminde Sivas ve yörelerinde kadınların giydiği kıyafetleri sergilemeyi amaçladıklarını belirten Deveci, "Milli Mücadele döneminde Sivaslı kadınların yaşantısını sergilemek istedik." dedi.

Bindallı, üç etek ve cepken gibi giysileri sergilediklerini anlatan Deveci, şöyle konuştu:

"Sivas ve yörelerine ait çeşitli yöresel kıyafetleri görmekteyiz. Yine düğünlerde gelinler tarafından giyilen başlıklarımız da yer almakta. Günümüzde şehir merkezinde bu tür kıyafetler kullanılmasa da ilçe ve ağırlıklı olarak köylerde hala kullanılıyor. Özellikle düğün merasimlerinde bu tür kıyafetler ilçe halkı tarafından kullanılmakta. Biz de burada müzemize gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk."

Kıyafetler insanların sosyal hayatı ve ruh halini anlatıyor

Deveci, Hafik ilçesinin köyleri ile İlbeyli olarak bilinen 40 pare köyden oluşan bölgede yöresel kıyafetlerin kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Kıyafetlerin bazılarının insanın ruh halini dışa yansıttığını dile getiren Deveci, "Üzerinde kullanılan desenlerden kumaşlara varana kadar tamamıyla o kişinin sosyal hayatını ve içerisinde bulunduğu ruh halini anlatan kıyafetlerden oluşmaktadır. Çok renkli kıyafetler giyiliyorsa o bekar ve genç kızlara aittir. Renkler biraz daha ağırlaşıyorsa evli ve biraz daha yaşını almış kadınlara ait kıyafetler olarak günümüze kadar gelmekte." dedi.

Müzede 300'e yakın kıyafet sergileniyor

Deveci, "Tamamı envanterlik ve en az 50-60 yıllık kıyafetlerdir. İlçelerden folklor araştırmacılarımız tarafından tamamıyla özenli bir çalışma sonucunda hem bağış hem de satın alma yoluyla müzemize kazandırılmış eserlerdir." şeklinde konuştu.

Müzede 15 cansız manken üzerinde üç etek, yelek, başörtüsü, çorap gibi 300'e yakın parça bulunduğunu bildiren Deveci, talep edenler için Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde kıyafetlerin benzerlerinin dikildiğini sözlerine ekledi.