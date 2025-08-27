Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

Sivas'ta, kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi şehir Sivas, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde valilik ve belediye öncülüğünde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda 7 gün sürecek etkinliklerin ilki 1 Eylül Pazartesi günü Görme Engelliler Turnuvası ile başlayacak.

Aynı gün Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişilik halay gösterisi, Kongre Müzesi etkinlik alanında ise akşam geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi ile Yudum konseri düzenlenecek.

Etkinliklerin ikinci gününde, Sivas Kongresi'ne destek veren delegelerin kabirleri ziyaret edilecek. Ardından Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsili canlandırması yapılacak.

Karaağaç Köprüsü'nden başlayacak yürüyüş, Atatürk Kongre Müzesi önünde son bulacak. Etkinlikler, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi, Cumhuriyet dönemi kıyafet defilesi ve Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı konseri ile devam edecek.

Etkinliklerin üçüncü gününde, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye Şampiyonası yapılacak. Ardından Atatürk Kongre Müzesi'nde sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Kutlama etkinliklerinin dördüncü gününde, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Ardından Kongre Müzesi ziyaret edilecek ve Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yapılacak.

4 Eylül Stadyumu otopark alanında Sivas 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Osman Seçilmiş Parkı alanında SOLOTÜRK uçuş gösterisi yapılacak.

Etkinlikler, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kortej yürüyüşü, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı gösterisi, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi, Serkan Kaya konseri ve havai fişek gösterisi ile devam edecek.

Kutlama etkinliklerinin beşinci gününde ise Atatürk Kongre Müzesi etkinlik alanında Fatma Turgut konseri düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 Eylül Kongre Kupası Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Aynı gün Atatürk Kongre Müzesi etkinlik alanında Çağdaş Türk Ozanlar Konseri icra edilecek.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri, 7 Eylül'de düzenlenecek doğa yürüyüşü, 4 Eylül Kupası Satranç Turnuvası ve klasik otomobil fuarı ile son bulacak.