Sivas Kongre Müzesi yoğun ilgi görüyor

Milli Mücadele'nin önemli merkezlerinden Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, yoğun ziyaretçi ilgisiyle kentin kültür turizmine ve şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

Milli Mücadele tarihinin önemli merkezlerinden Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, ziyaretçi yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Müze, Sivas turizmine ve şehir ekonomisine katkı sağlıyor. 2025 yılında 115 bin 50 kişinin ziyaret ettiği müzeyi, 2026 yılının Temmuz ayı sonu itibarıyla 76 bin 911 kişi gezdi. Müze, tarihi dokusu ve düzenlenen kültür-sanat etkinlikleriyle kentin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor. Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan müze, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki çalışmalarına ilişkin tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. 4 Eylül haftasında düzenlenen etkinliklerle de Sivas'ın Milli Mücadele'deki rolünün tanıtımına katkı sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı