Sındırgı'da Deprem Sonrası Belediye Hizmetleri Çadırda Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından belediye hizmetleri, Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırda devam ediyor.

Sındırgı Belediyesi, vatandaşların ve çalışanların güvenliği amacıyla hizmet binası yerine Cumhuriyet Meydanı'na kurulan çadırda mesai saatleri içerisinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler, hem sahada hem de meydanda görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'tan bu yana ilçede 6 bini aşkın artçı sarsıntının kaydedildiğini söyledi.

Sak, "Hemşehrilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için hizmet binamız yerine Cumhuriyet Meydanı'na kurduğumuz çadırda hizmet vermeye başladık. Saha personelimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Dayanışma ve birlik ruhuyla bu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.