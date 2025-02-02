Sıcak Hava Balonu Pilotluğu Hayatını Değiştirdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar sıcak hava balonu pilotluğu yapan Belçikalı Geert Van Wolvelaer, uçma tutkusunu tek kişilik balonuyla devam ettiriyor.

Ülkesinde sıcak hava balon pilotluğu eğitimi aldıktan sonra 2003'te geldiği Nevşehir'de mesleğine devam eden 44 yaşındaki Wolvelaer, uzun yıllar bölgeyi ziyaret eden turistleri gökyüzünde gezdirdi.

Wolvelaer, Ürgüp'te 2012'de evlendikten sonra buraya yerleşti ve 2023'te de ticari balon pilotluğunu bıraktı.

Uçma sevdasından kopamayan Wolvelaer, daha sonra hobi amaçlı tek kişilik sıcak hava balonu aldı.

Gökyüzünde süzülmek istediği günler, yardımcısı Mustafa Günalp, çocukları Jonathan ve Jasmin'den destek alan Wolvelaer, tek başına özgürce uçuyor.

Geert Van Wolvelaer, AA muhabirine, ömrünün yarısını verdiği gökyüzünden kopmak istemediği için hobi amaçlı uçuşa başladığını söyledi.

Balonu hobi amaçlı kullansa da her uçuş öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri aldığını aktaran Wolvelaer, yasal çerçeveler kapsamında her 100 saatlik uçuşun ardından bakımlarını yaptığını dile getirdi.

"Bu uçuşlarla stres atıyorum"

Tek kişilik balonun kubbe, sandalye, yakıt tüpü ve ateşleyiciden oluştuğunu anlatan Wolvelaer, şöyle konuştu:

"Balonla uçmaktan kopmak istemedim. Bu balonu satın aldım, hobi olarak uçuşuma devam ediyorum. Ticari uçuşlarda 20-25 kişilik balonlarla uçuyorduk. Her gün aynı sorular geliyor, aynı hikayeyi anlatıyorsun. Bu balonla uçmak bambaşka bir duygu. Öncelikle sepet ve yanında kimse yok. Kuş gibi havada uçuyorum, çok rahatlatıcı. Bu uçuşlarla stres atıyorum. Tek kişilik balonla Avrupa'da uçmuştum, burada da imkan buldum. Pilotluğu bıraktıktan sonra 2 yıl mola vermiştim, sonra bununla yeniden uçmaya başladım. Hem uçuşa devam edebiliyorum hem de keyifli bir hobim oldu. Spor ve hobi amaçlı 2 kişilik balon imalatı yapacağız. Ardından eşim veya çocuklarımla uçabileceğim."

Wolvelaer, "Farklı ülkelerde uçtum ama buradaki doğal yapı hiçbir yerde yok. Bizim vadileri, peribacalarını başka hiçbir yerde göremezsiniz. Kapadokya bu yüzden meşhur oldu." dedi.

Hava trafiğinin müsait olduğu bazı zamanlar peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde de uçmak için izin alabildiğini anlatan Wolvelaer, kendisine balonun hazırlanması ve toplanmasında yardım eden çocuklarının da uçmak konusunda hevesli olduğunu ifade etti.

Tek başına 300-500 metre yukarıdan uçarken insanlara el salladığını ve çok keyif aldığını dile getiren Wolvelaer, "Çocuklar da balonu çok seviyor. 'Baba sen uçarken biz neden uçmuyoruz' diyorlar. Onlar da sabah gelip bana yardım ediyorlar. İki kişilik balon yapınca birlikte uçacağız." diye konuştu.