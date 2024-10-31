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Şanlıurfa'da Culha Kumaşından Tasarlanmış Elbiseler Tanıtıldı

Şanlıurfa'da Culha Kumaşından Tasarlanmış Elbiseler Tanıtıldı
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Yüzyıllardır el dokuma tezgahlarında üretilen culha kumaşı, Haliliye Belediyesi'nin öncülüğünde yeniden hayat buldu. 10 dokuma tezgahıyla kurulan atölyede kadınlara istihdam sağlanırken, culha kumaşının uluslararası moda dünyasında yer bulması için çalışmalar başlatıldı. Lansmanda hazırlanan 18 elbise tanıtıldı.

Şanlıurfa'da, yok olmaya yüz tutan ve Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla coğrafi işaret belgesi alınan culha kumaşından tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzyıllardan bu yana el dokuma tezgahlarında üretilen ve unutulmaya yüz tutmuş culha kumaşı, Haliliye Belediyesinin öncülüğüyle yeniden hayat buldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Yerel Dokumaların Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Programı kapsamında desteklenen "Dünden Bugüne Culha Dokumacılığı Projesi" kapsamında 10 dokuma tezgahının yer aldığı culha atölyesi kuruldu. Culha atölyesiyle kadınlara istihdam olanağı sağlanırken, culha kumaşının uluslararası moda dünyasında yer bulması için de çalışmalar başlatıldı.

Saf ipek, yün ve pamuğun dokuma tezgahında buluştuğu, tamamen el işçiliği ile şekillenen culha kumaşı, modacı Çiğdem Akın'ın tasarımlarıyla elbiselere dönüştü.

Hazırlanan 18 elbise, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, etkinlikte, ilk günden bu yana projenin takipçisi olduğunu ve kadınlara istihdamı her zaman desteklediklerini ifade etti.

Kentin değerlerine hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini anlatan Canpolat, "10 dokuma tezgahının yer aldığı atölyemizi kurduk. Bu bağlamda kadınlarımıza istihdam sağladık. Kentimizin değerlerine her şekilde sahip çıkıyoruz. Bu el emeğine hepimizin sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Modacı Çiğdem Akın ise hem minimalist hem de etnik stillere uygun tasarımlarda kullanılabilen geleneksel kumaşın, nostaljik bir dokunuşla modern yaşamın bir parçası haline gelebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle sürdürülebilirlik arayışında olan markalar için culha kumaşı, doğal dokusuyla öne çıkan bir alternatif. Geleneksel üretim teknikleriyle üretilen culha kumaşından günlük kıyafetlerden şık bir gece elbisesine, ev tekstili ürünlerine uzanan geniş bir yelpazede ürünler tasarlamak mümkün. Culha bize doğal ve yerel olanın değerini tekrar hatırlatıyor. Bu güçlü ve dayanıklı kumaşın, gelecek nesillerin de tercihi olması, uluslararası moda dünyasında yer bulması için hepimizin desteğine ihtiyacı var."

Konuşmalardan sonra hazırlanan 18 elbise mankenler tarafından tanıtıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
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