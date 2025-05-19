SAMDOB, 'Yankılı Tepeler' ile Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı

SAMDOB, 'Yankılı Tepeler' ile Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Yankılı Tepeler' adlı senfonik şiir dinletisini izleyicilere sundu. Rüzgarlı hava nedeniyle Tütün İskelesi yerine Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 100'e yakın sanatçı yer aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiir dinletisini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesince, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nde sahnelenmesi planlanan eser, rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen ve librettosu Yavuz Demir tarafından hazırlanan "Namazgah Tepe ve Duatepe, iki tepe arasında var kılınmak" konulu "Yankılı Tepeler" eseri, Okan Şenozan anlatıcılığında, orkestra şefi Rengim Gökmen ve koro şefi Maria Chekriekchieva yönetiminde sahnelendi.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni notalarla anlatan eserde başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, tenorda Veysel Barış Yanç, baritonda ise Arda Aktar yer aldı.

Koro, orkestra ve teknik ekip olmak üzere 100'e yakın kişinin yer aldığı eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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