Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Baydaş, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", yaşamda Ali Fatih Akçay'ın "Yaşamda renkler" ve Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğraflarını oylayan Baydaş, sporda Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" ve Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karelerini seçti.

Baydaş, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar" ile Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor", Belal Khaled'in "Anneye bakış" ve Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" fotoğraflarına oy verdi.

Vali İhsan Selim Baydaş, AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik ederek, oylamanın, önemli bir hizmet ve zihinlerin tazelendiği bir çalışma olduğunu söyledi.

Anı yakalamanın ve ölümsüzleştirerek geleceğe taşımanın önemine vurgu yapan Baydaş, şunları kaydetti:

"Maalesef kategorilerin bir kısmı bu yıl bizi üzdü. Depremle ilgili bir kategori var. Türkiye, tarihinin ağır felaketini yaşadı. 'Asrın felaketi' diyoruz. Filistin'de çok acı bir dram var. Yılın son dönemi itibarıyla Anadolu Ajansımız bu iki zor badireden de hakikaten tarihe kayıt düşerek, not düşerek çıkmış oldu. Oylarımızı da biz bu iki hadise üzerinde kullandık. Haber, spor, görsel güzellik dalında çeşitli fotoğraflar var. Sporda özellikle voleybolda çok tarihi bir sene yaşadık. Mete Gazoz ciddi bir atılım yaptı. Anadolu Ajansı'nı, emek veren bütün saha personeli arkadaşlarımızı kutluyorum."