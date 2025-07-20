Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına bisiklet etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Spor Kulübü işbirliğiyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen anma etkinliği kapsamında bisiklet tutkunları, Schmidt'in kentte yaşadığı evin önünde bir araya geldi.

Daha sonra kent merkezinden yola çıkan 150 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaşıp ören yerini gezdi.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, Schmidt'in başta Göbeklitepe olmak üzere insanlık tarihine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Klaus Schmidt'in anısına onun kaldığı kazı evinden başlayarak kullandığı güzergahı bisikletle takip ettiklerini söyleyen Aslan, şunları kaydetti:

"2019 yılı sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda Göbeklitepe'nin keşfini sağlayan Klaus Schmidt'e vefasını göstermek adına 2019 yılında şehrin paydaşlarıyla birlikte yapmış olduğumuz bir projeydi bu, etkinlik. Covid salgını nedeniyle 1 yıl ara verdiğimiz bu etkinliğin bu sene 6'ncısını yapıyoruz. Sürekli hale geldi bu etkinlik, Şanlıurfa bu etkinliğe sahip çıktı."

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aslan da etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Bizim amacımız Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtan Klaus Schmidt'i anmak ve Şanlıurfalılar olarak ona vefamızı göstermektir. Onun için bu etkinlikleri düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Göbeklitepe Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Muhammet Kaplan ise etkinliğe 150 bisiklet severin katıldığını belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.