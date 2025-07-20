Prof. Dr. Klaus Schmidt Anısına Bisiklet Etkinliği Düzenlendi

Prof. Dr. Klaus Schmidt Anısına Bisiklet Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'yi gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına bisiklet etkinliği gerçekleştirildi. 150 bisikletli, Schmidt'in evinin önünde bir araya gelerek Göbeklitepe'ye pedal çevirdi.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına bisiklet etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Spor Kulübü işbirliğiyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen anma etkinliği kapsamında bisiklet tutkunları, Schmidt'in kentte yaşadığı evin önünde bir araya geldi.

Daha sonra kent merkezinden yola çıkan 150 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaşıp ören yerini gezdi.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, Schmidt'in başta Göbeklitepe olmak üzere insanlık tarihine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Klaus Schmidt'in anısına onun kaldığı kazı evinden başlayarak kullandığı güzergahı bisikletle takip ettiklerini söyleyen Aslan, şunları kaydetti:

"2019 yılı sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda Göbeklitepe'nin keşfini sağlayan Klaus Schmidt'e vefasını göstermek adına 2019 yılında şehrin paydaşlarıyla birlikte yapmış olduğumuz bir projeydi bu, etkinlik. Covid salgını nedeniyle 1 yıl ara verdiğimiz bu etkinliğin bu sene 6'ncısını yapıyoruz. Sürekli hale geldi bu etkinlik, Şanlıurfa bu etkinliğe sahip çıktı."

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aslan da etkinliğin geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Bizim amacımız Göbeklitepe'yi, Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtan Klaus Schmidt'i anmak ve Şanlıurfalılar olarak ona vefamızı göstermektir. Onun için bu etkinlikleri düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Göbeklitepe Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Muhammet Kaplan ise etkinliğe 150 bisiklet severin katıldığını belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti

Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı

YKS'ye damga vuran imam hatip lisesi! Derece yapanlara TOGG verilecek
Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

CHP'nin acı günü! Eski milletvekili hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.