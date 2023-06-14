Ortaklar Genç Ofis'te sene sonu sergisi ve gösteriler düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te sene sonu resim sergisi ve çeşitli branşlarda gösteriler düzenlendi. Öğrencilerin üye olduğu Ortaklar Genç Ofis'te yıl boyunca almış oldukları eğitimlerin gösterimini yapan gençler beğeni ile izlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te sene sonu resim sergisi ve çeşitli branşlarda gösteriler düzenlendi.

Öğrencilerin üye olduğu Ortaklar Genç Ofis'te yıl boyunca almış oldukları eğitimlerin gösterimini yapan gençler beğeni ile izlendi.

Ortaklar Genç Ofis'in salonunda, halk oyunları, jimnastik ve müzikli drama gösterileri yapıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ortaklar Genç Ofis resim eğitmeni Kerim Çivik, yıl boyunca öğrencilerle yaptıkları pastel, sulu boya ve kare kalem çalışmalarını gösterime sunduklarını ifade etti.

Programa Kaymakam Turgay Gülenç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Germencik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan ile Ortaklar Jandarma Karakol Komutanı J.Asb.Kd.Çvş. Seçkin Kabadayı da katıldı.