Ödemiş'te Kar Yağışı Bölgeyi Beyaza Bürüdü

İzmir'in turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kayak merkezinin de bulunduğu 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesi ile 1049 rakımlı gölüyle ünlü Gölcük Mahallesi beyaza büründü.

Hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgeye gelenler, manzaranın tadını çıkardı.

Gölcük Mahallesi esnafından Olgun Işlak AA muhabirine, bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirten, "Bu sezon hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yaşanan hareketlilikten son derece memnunuz. Ayrıca daha önceden göldeki su seviyesi de bir hayli düşmüştü. Kar ve yağmurun bu günlerde bol olmasıyla, gölün su seviyesi de yükseldi." dedi.

Denizli'den gelen Aliye Karaoğlu da Gölcük Mahallesi'nde kar yağışının yoğun bir şekilde olması nedeniyle eşsiz görüntüler yaşandığını ifade etti.

Berra Yetik ise karın keyfini yaşamak için bölgeye geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada kar yağışı yoğunluğunun yaşandığını duyunca geldik. Değişik illerden gelenlerde var. Geçen yıl yağmıştı. Ama bu kadar değildi. Bu sene kar topu oynayacak kadar bol bol kar var. Yeni yıla kar yağışı ile birlikte bereketli bir şekilde giriyoruz. İnşallah yeni yılımız da böyle bereketli bir şekilde devam eder."

Öte yandan yaşanan yoğunluk nedeniyle, ulaşımda aksama yaşanmaması için tarihi Birgi Mahallesi'nden Bozdağ Mahallesi'ne giden yol trafiğe kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri de yolu açık tutmak için çalışma yapıyor.