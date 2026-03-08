Niğdeli kadınlar, modern ekmek tesisinde üretime katılarak hayata tutundu

Niğde'de belediyeye ait "Modern Ekmek Tesisi"nde çalışan kadınlar, hem üretim hem de dağıtım sürecinin her aşamasında aktif rol alıyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesiste, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan 24 kadın görev yapıyor.

Üretimden ekmeklerin satıldığı büfelere kadar görev alan kadınlar, tesis sayesinde yeniden hayata tutundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, kadınların istihdam edildiği fabrikanın başkanlık döneminde kendisini en çok mutlu eden projelerden biri olduğunu söyledi.

Sık sık ev ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Özdemir, bu ziyaretlerde birçok kadının çocuklarıyla yalnız yaşamak zorunda kaldıklarını fark ettiğini dile getirdi.

Özdemir, devletin elinden geldiğince yardım ettiğine dikkati çekerek, belediye olarak da kadınları geçici süreyle mutlu edecek bir proje yapmak istemediklerini vurguladı."

"Türkiye'de örnek bir projeye imza attık"

Kadın istihdamına önem verdiklerini ve onların hayata kazandırılmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Böyle bir proje üstünde çalıştık. Niğde'mizde de o sırada halk ekmek yoktu, ekmek de oldukça pahalı satılıyordu. Bir ekmek fabrikası kuracaktık ve kadınlarımızı burada çalıştırabilir miyiz diye düşündük. Aslında birçok kişiden 'Kadınlar ekmek fabrikasında çalışmaz, ekmek fabrikası gece çalışıyor, sabaha kadar mesai yapılıyor, yanında çocukları olacak gelmezler, gitmezler.' diye olumsuz yorum aldık. 'Başkalarının ne dediğine bakmayalım, kadınlarımıza soralım.' dedik. Kadınlarımıza sorduğumuzda bu işin üstesinden gelebileceklerini söylediler. Türkiye'de örnek bir projeye imza attık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan kadınlar arasından çocuklarıyla yaşamak zorunda kalan ve en çok ihtiyacı olan kadınlarımızı seçtik. Onlarla da istişare ettik ve fabrikamızın yanına kreş de yaptık. Çocuklarını yanında getirmek isteyenler için kreşimizi de orada hazır hale getirdik. Sağ olsun kadınlarımız bizi mahcup etmediler."

"Her kadının bütün işlerde başarılı olacağına inanıyorum"

Fırında 4 yıldır çalışan Fatma Ertaş, burada çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çalışanlarının çoğunun eşi olmadığını dile getirdi.

Gece fabrikada çalışmanın ve gündüz çocukların işleriyle uğraşmanın kendilerini yorduğunu anlatan Ertaş, şunları kaydetti:

"Kadın olduğumuz için hep birlikte çok mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Ustamız da çoğu yerde bize yardımcı oluyor. Ekmek çeşitlerimiz fazla. Simit, poğaça, kepekli ve hastane üretim ekmeklerimiz var. Başkan'ımız bize böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ederiz. Bu iş yerinde gurur duyarak çalışıyoruz. Bir kadına imkan sunulduğu zaman başarılı olduğuna çoğu yerde şahitlik ediyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz. Birçok kadın gece çalışamaz ama bir şekilde hallediyoruz. Her kadının bunu yapabileceğine ve bütün işlerde başarılı olacağına inanıyorum. Bunu Tabal Gastronomi Evi'nde gördük, oradaki kadın arkadaşlarımız ödül aldı. Hepimizin bunu örnek alması ve çalışmaya cesaret edemeyen arkadaşlarımıza örnek olmasını isterim."

Yardımlaşarak işin üstesinden geliyorlar

Fırın çalışanı Filiz Karaketir de tesiste 4 yıldır çalıştığını ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Karaketir, "Saat 21.00'de geliyoruz, saat 06.00'da çıkıyoruz. Ekmek üretimi yapıyoruz. Sürekli gece çalışıyoruz, işimiz zor ama ayaklarımızın üstünde durabiliyoruz. Yardımlaşarak çalışıyoruz ve gece mesaisinin zorluğunu atlatıyoruz. Belediyenin bütün birimlerinde kadınlar çalışıyor, güzel bir şey. Güzel bir dayanışma." diye konuştu.

Fırın rol görevlisi Cemile Şahiner ise kadın dayanışmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarımızla hep beraber yardımlaşarak çalışıyoruz. Bizim işimiz genelde daha önce biter ve diğer bölümlere gider yardımlaşırız. İş ortamı çok güzel, arkadaşlarımızla anlaşıyoruz. Ben birkaç ay oldu gireli ama birçoğu buranın ilk kurulumundaki arkadaşlarımız. Hepsi güzel, iyi insanlar." ifadelerini kullandı.