Niğde'de 19 Mayıs Uçurtma Şenliği Düzenlenecek

Niğde'de 19 Mayıs Uçurtma Şenliği Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın uçurtma şenliği düzenleyecek. Şenlikte, ücretsiz uçurtma dağıtılacak ve etkinliğe uçurtma sanatçısı Zahit Mungan katılacak.

Niğde Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın uçurtma şenliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın da katılacağı şenlik, yarın Kent Ormanı arkasındaki atletizm pistinde 12.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Şenlikte ücretsiz uçurtma da dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Mayıs'ın, gençliğe verilen en büyük armağan olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günü halkla birlikte kutlamak, özellikle gençleri ve çocukları bu coşkuya ortak etmek istediklerini kaydeden Özdemir, "Uçurtma şenliği, sadece eğlenceli bir etkinlik değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren özel bir buluşma olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Kültür Sanat
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.