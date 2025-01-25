Muş'ta Gençlik Kış Kulübü Programı ile Eğlenceli Yarıyıl Tatili

Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) hayata geçirilen "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı" kapsamında Muş'ta yarıyıl tatilinde gençlik merkezine gelen öğrenciler, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muş merkez ve ilçelerindeki 5 gençlik merkezinde öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmesini sağlıyor.

Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenciler, akıl ve zeka oyunları, bilgi yarışmaları, el sanatları, görsel sanatlar, masa tenisi, piyano, gitar, resim, geri dönüşüm atölyesi, ebru sanatı, sahne sırası sende, mini golf, sokak oyunları, langırt, bilardo, geleneksel okçuluk etkinlikleriyle sömestir tatilini eğlenceli hale getiriyor.

Müdürlük, program kapsamında 20 Ocak-1 Şubat tarihlerindeki etkinliklerle 5 gençlik merkezinde yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, gençlik merkezlerinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Çocukların ve gençlerin serbest zamanlarında sporla, sanatla ve kültürel aktivitelerle uğraşacakları bir ortam hazırlamak istediklerini belirten Taşdemir, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gençlik merkezinde tatil döneminde birçok etkinlik planladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin tatili fırsat bilerek aileleriyle en yakın gençlik merkezine geldiğini, istediği kursu seçebildiğini anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Spor, sanat, kültür, gezi, kamp gibi faaliyetlerimizi bir arada yapmayı planlıyoruz. Buradaki amacımız yarıyıl tatilini fırsata dönüştürerek her bir gencimize spor branşlarını tanıtmak, her bir gencimizin mutlaka bir müzik aletini çalmalarını sağlamak. Burada çalışanlarımız, antrenörlerimiz tatil boyunca aktif olarak görevlerinin başında olacak. Bu çocuklarımıza ilgi alanlarına göre yönlendirmeler yapılacak. Yine uzman eğitmenlerimiz tarafından da eğitimler verilecektir. Amacımız gençlerimizin zihnen bedenen sağlıklı bir şekilde spor yaparken aynı zamanda sanatla da kültürle de tanışmalarını sağlamak."

"Stres atıyor, kendimi geliştiriyorum"

Ok atan öğrencilerden Salih Lök, yarıyıl tatilini sporla değerlendirdiğini belirterek, "Stres atmak ve eğlenmek için buraya geldim. Ok atarak hem stresimi atıyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Evde boşa vakit geçirmiyorum. Buraya gelerek vaktimi güzel bir şekilde geçiriyorum." dedi.

Geri dönüşüm atölyesi katılımcılarından Fatma Zehra Taşçı da yarıyıl tatilinin güzel geçtiğini ifade ederek, "Geri dönüşüm atölyesine geldim. Kitap ayracı ve boyama yaptım. Yarıyıl tatilini burada geçirdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Çocuğunu etkinliklere getiren anne Züleyha Yiğit ise tatili çocuklar için eğlenceli hale getirmek istediklerini dile getirerek, "Çocukların evde canları sıkılmasın diye Muş Gençlik Merkezi'ndeki Kış Kulübü Programına getirdik. Çocukların canları sıkılmıyor ayrıca bizim için de değişiklik oluyor. Tatilde hem çocuklar eğleniyor hem stres atıyor. Onlar için de bizim için de değişiklik oldu." ifadelerini kullandı.