Motokros Yarışında Eğlenceli Anlar: Eşek Yarışı Şaşkınlık Yarattı

Motokros yarışında motosikletle birinci, eşek sonuncu

Antalya'da motokros yarışları sonrası, eşek, gözü bağlı el arabası sürme, üç ayak gibi yöresel oyunlar yarışması gülme krizine soktu

Motokros sporcuları motosikletten çok eşekleri sürmekte zorlandı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen şenliklerde, çeşitli yarışmalar ve yöresel oyunlar gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinliklerde motokros, eşek, gözü bağlı el arabası sürme, üç ayak gibi yöresel oyunlar yarışması şenliklere renk kattı. 92 motokros sporcusu 10 kategoride dereceye girebilmek için mücadele ederken, bir bölümü Alakır çayı içerisinden geçen parkurda zor anlar yaşadı.

Motokros yarışından sonra eşek yarışına katılan sporcular, eşeklere hakim olmakta zorlandı. Sporculardan Kemal Deveci, 300 cc'lik motor ile katıldığı yarışta birinci olduğunu, ancak eşek yarışmasında sonuncu olmanın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Karacaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklere ilgiden mutlu olduklarını, gelecek yıl daha kapsamlı program hazırlamayı planlandıklarını ifade etti.

El arabası sürme yarışında kadınlarda birinci olan İrem Güven de çok heyecanlandığı yarışmada kazandığı için yaşadığı sevinci dile getirdi.

Yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve çeşitli ödüller verildi.

Şenlik, orta oyunları ve yöresel sanatçıların konserleriyle sona erdi.