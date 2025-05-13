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Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demir Attı

Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya Limanı'na Demir Attı
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Bahama bandıralı Marella Discovery 2 isimli kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na demir atarak bin 795 yolcu ve 729 mürettebatıyla bölgeyi ziyaret etti. Yolcuların çoğu İngiliz vatandaşları, bazıları Alanya'nın tarihi ve turistik bölgelerini geziyor.

Bin 795 yolcu ve 729 mürettebatlı bulunan kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine, Bahama bandıralı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer yolcu gemisi demir attı.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı " Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer gemisi limana yanaştı. Yolcu gemisinde bin 795 yolcu ve 729 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Marmaristen gelen kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 18: 00 sıralarında Rhodos'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Kültür Sanat
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