Marakeş, 2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Olacak

Fas'ın tarih kenti Marakeş, "2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Programın açılış töreni, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 48'i aşkın ülkeden yaklaşık 200 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Marakeş'in kültürel direnci ve gençlik temelli gelişimiyle İslam dünyasında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Gençlerin sadece geleceğin liderleri değil, bugünün kalkınma aktörleri ve barış inşa edicileri olduğunu belirten Ayhan, "Programlarımız uzun vadeli kalkınmayı hedeflerken, aynı zamanda gençlere kimlik, amaç ve umut kazandırıyor" dedi.

ICYF'in Filistinli gençlerle dayanışmasını yineleyen Ayhan, "Onurlu mücadelelerinde Filistinli genç kardeşlerimizin yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Seslerini uluslararası arenada duyurmak bizim asli sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bensaid: "Marakeş medeniyetin sembolüdür"

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Mehdi Bensaid ise Marakeş'in 2025 yılı için "Gençlik Başkenti" ilan edilmesinin derin sembolik anlamlar taşıdığını belirterek, "Bu tarihi şehir, yüzyıllar boyunca düşünsel, kültürel ve sanatsal ışık saçan bir merkez olmuş; kolektif ruhsal ve toplumsal bilincin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır" diye konuştu.

Bensaid, etkinliklerin, Kral 6. Muhammed'in "gençliği kamu politikalarının merkezine yerleştirmeyi" hedefleyen vizyonuyla örtüştüğünü söyledi. Gençliğin kalkınma ve istikrarda temel bir ortak olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Bensaid, "Bu platform, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kalkınma süreçlerine katkı sağlayabilecekleri bir alan sunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Aftab Ahmed de konuşmasında gençlerin barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın inşasında kilit ortaklar olduğunu vurguladı.

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik ise Marakeş'in tarihsel ve kültürel mirasıyla bu buluşmaya ev sahipliği yapmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve akademisyenin açılışına katıldığı etkinlikler, 5 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Açılış forumu "İslam Dünyasında Gençlik: COVID-19 Sonrası Zorluklar" temasıyla düzenleniyor. Forum kapsamında "COVID-19'un gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri", "pandemi sonrası ekonomik katılım", "dijital çağda gençlik" gibi başlıklarda paneller düzenlenecek.

Program kapsamında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra demokrasi, barış ve güvenlik, kültürel kimlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarda tematik forumlar da gerçekleştirilecek.

Marakeş, yıl boyunca liderlik kampları, girişimcilik buluşmaları, gönüllülük projeleri, yapay zeka ve dijital dönüşüm atölyelerine de ev sahipliği yapacak.