Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar değerlendirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda yapılan değerlendirme toplantısına, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, kanaat önderleri, iş insanları, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda, 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı etkinlikleri için yapılacak hazırlıklar ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Bayram ve Altın, herkesi Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti.