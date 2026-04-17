Malatya'da Turizm Çalıştayı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin artık turizmde dünyaya yön veren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmde çok önemli bir yerde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 65 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık gelirle dünyada en fazla turist kabul eden dördüncü ülke olduğunu dile getiren Alpaslan, "Türkiye artık turizmde dünyaya yön veren ülkelerden bir tanesi. Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefimiz olan 56 milyar turizm gelirine ulaştık ve geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarla da bunun çok çok üstüne çıkarak 65 milyar dolarlar seviyesine geldik. Tabii bu hedeflere ulaşmak kolay bir iş değil. Çok önemli, başarılı, komple çalışmalar gerektiren bir husus." diye konuştu.

Alpaslan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı dünyanın kültür turizmi açısından en önemli destinasyonu yapmanın önünde hiçbir engel olmadığını dile getirerek, "3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, hatta daha uzun sürelerde bölgeye insanların dünyanın dört bir köşesinden gelip seyahat ettiği, bölge insanının turizmden pay aldığı bir konuma yakın gelecekte gelmemizin önünde hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise bugün itibarıyla Malatya'da 104 bini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 20 bini de yerinde dönüşümle olmak üzere toplam 124 bin bağımsız bölüm inşa ettiklerini ve kenti ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Kenti ayağa kaldırırken sadece deprem konutları inşa etmediklerini, geleceğin Malatya'sını tasarladıklarını belirten Yavuz, artık ekonomiyi, ticareti ve turizmi konuşmak gerektiğini belirtti.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"İş yerlerimiz açılmaya başladı, esnafımız nasıl para kazanacak? 750 bin nüfusumuz var. 750 bin nüfusla elde edebileceğimiz getiri belli. Dolayısıyla peşin parayı da beraberinde getiren, barışı, huzuru ve kardeşliği de tesis eden turizm faaliyeti bizim en çabuk yönelebileceğimiz ve en kısa sürede netice alabileceğimiz bir alan. Nitekim böylesine güzel turizm tesislerimiz var, otellerimiz var. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü gibi devlet teşkilatının ilk ortaya çıktığı ifade edilen tarihi değerlerimiz var. Tabii güzelliklerimiz var. Bu nedenle de belediye başkanlarımızla, bölgedeki valilerimizle, milletvekillerimizle bütün yaptığımız konuşmalarda bölgeyi bütünsel olarak planlamayı ve 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük, 10 günlük turlarla yeni bir turizm aktivitesi ortaya koymanın daha geçerli, daha doğru bir strateji olduğunu hep beraber konuştuk. Dijitalleşme ve güçlü bir tanıtım, kamu, özel sektör ve akademinin birlikte hareket ettiği bir turizm ekosistemi aynı zamanda kültürel miras alanlarımızın restorasyonu, turizm altyapısının güçlendirilmesi, gastronomi ve kayısı temalı projelerin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması önceliklerimiz arasında yer almalıdır diye düşünüyoruz."

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu ve diğer pek çok tarihi, kültürel mirasın devamı olarak Elazığ'da da Harput'un yer aldığını, Kömürhan Köprüsü'nün iki şehri turizm olarak da bağlayacağına inandıklarını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak'ın da selamlama konuşması yapmasının ardından çalıştaya ara verildi.

Çalıştay bildirilerin sunulacağı panellerle sürdü.