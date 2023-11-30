Macar Sanat Topluluğu ArtOf3 Sergisi Açıldı

Ortak sanat ve dünya görüşüne sahip Macar sanat topluluğu ArtOf3'nin sergisi, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, resim ve fotoğraf tablolarının yer aldığı bir yolculuğa davet niteliği taşıyor.

Ortak sanat ve dünya görüşüne sahip Macar sanat topluluğu "ArtOf3"nin sergisi, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde açıldı.

Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatçılarla sergi dolayısıyla çıktıkları maceranın kendisini çok sevindirdiğini söyledi.

Serginin hızla akan zamanda ziyaretçileri kısa bir süre için de olsa bu telaştan kurtaran deneyim sunduğunu dile getiren Sipos, "Hayattaki deneyimlerini bizimle sanatları aracılığıyla paylaştıkları ve dünyayı birkaç kareliğine onların gözünden görmemize izin verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz"

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Adam Balogh, sergiyle ziyaretçileri bir yolculuğa davet ettiklerinin altını çizdi.

Sergide hem fotoğraf hem de resim tablolarının yer aldığına işaret eden Balogh, "İç ve diş yolculuklardan söz ettiğimizde mutlaka sufilerden de söz etmek gerekiyor. Çünkü onlar bu ikili yolculukların ustalarıdır. Sınırsızlığın dünyasında serbestçe dolaştılar. Her yerde işaretler verdiler ve tesadüfe inanmadılar." dedi.

Balogh, dünyanın her parçasının kutsal olduğunu ve her yerde buna dair işaretlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çağımızın insanı da bu haritasız dünyada yine de yolculuk etmeyi öğrenmek zorunda kalacaktır. Perdenin arkasını görmek, kalbimizden bakabilmek ve her şeyi vermek bizim öğrenmemiz gereken şeyler. Bu şekilde eğer tesadüfen bir melekle karşı karşıya kalırsak o zaman şaşırmayacağız."

"Resimlerim ruhsal özgürlüğümü yansıtıyor"

Ressam Beatrix Kelemen de katılımcıların önünde konuşmanın eserlere ilişkin bilgiler paylaşmak için büyük fırsat olduğunu dile getirerek, "Resimlerim benim ruhsal özgürlüğümü yansıtıyor. Çünkü resmetmek böyle bir fırsat tanıyor bana. Benim tanrıya doğru inancım da bunlarda saklıdır." diye konuştu.

Bazı çalışmalarını satışa çıkarmadığını aktaran Kelemen, "Bu eser, hayata karşı nasıl bir bakışa sahip olmam gerektiğini gösteriyor. Yani bana verilmiş yeteneği gösteriyor. Baktıkça nasıl ve ne yapmam gerektiğini hatırlatıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ressam Tamas Csato ise sergi açılışlarında ziyaretçilerin genellikle "nasıl bu kadar güzel resim yapabildiğini" sorduğunu belirterek, her işte olduğu gibi sanatta da ancak bir işi devamlı yapmanın başarıya götürebileceğine işaret etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen konserde, kontra basta Deniz Yurdakul ile piyanoda Sarper Kaynak sahne aldı.

Müzisyenlerin, 26. ölüm yıldönümünde anılan Macar kontrabas ustası Lajos Montag'a kardeşi Vilmos Montag tarafından ithaf edilen "Mi minör Sonat" eserini seslendirdiği dinleti katılımcılardan alkış aldı.

Macar sanatçıların sergideki eserleri, 15 Şubat'a kadar görülebilecek.