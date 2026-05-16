Kuşadası'nda çocuk atletizm şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Çocuk Atletizm Şenliği'nde minik sporcular hem eğlendi hem de sporla dolu bir gün geçirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu bahçesinde yapıldı. Okul bahçesinin adeta spor salonuna dönüştürüldüğü şenlikte kurulan istasyonlarda ter döken çocuklar, atletizmin farklı branşlarını deneyimleme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, eğlenceli parkurlarda yarışarak hem fiziksel aktivitelerde bulundu hem de spor yapmanın keyfini yaşadı. Organizasyonun, çocuklara sporu sevdirmek ve erken yaşta hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Yetkililer, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

