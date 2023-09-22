Küçükçekmece'de Trabzon Günleri Başladı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen ' Trabzon Günleri' başladı. Etkinlikte yöresel yemeklerin yanı sıra kadınların ürettiği el işi ürünler de satışa sunuldu. Dört gün sürecek festivalin ilk gününde Karadeniz'in sevilen şarkıcısı Selçuk Balcı sahne aldı. Katılımcılar ise şarkılara horon ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti.

Küçükçekmece'de 4 gün boyunca sürecek Trabzon Günleri, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda başladı. Trabzon'un tarihi, kültürü, yöresel yemekleri ve el sanatlarının sergilendiği festivalin açılışına Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çebi festivalde vatandaşlara hamsi ve helva ikramında bulundu.

ÇEBİ: ÇEVRE İLÇELERİMİZDEN DE İNSANLAR KATILIYOR

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Biz bu etkinliği Küçükçekmece'de geleneksel hale getirdik. Her yıl yapıyoruz, dört gün sürüyor. Bu dört gün içerisinde hem her türlü vatandaşımız hem de ağırlıklı olarak Trabzonlu hemşehrilerimiz bir araya geliyor. Burada sadece Küçükçekmece'de değil çevre ilçelerimizden de insanlar katılıyor. Burada yöresel ürünler, yöresel kıyafetler, hepsi tanıtılıyor ve satılıyor. Bunlarla ilgili insanlar bir araya gelip sohbet ediyorlar. Belki bir yıl birbirini görmemiş kişilerin birbirini görme imkanı sağlanıyor. Dolayısıyla dört gün de olsa bir eğlenceli Trabzon türküleri, Karadeniz türküleri okunuyor. Hep beraber eğlenmiş oluyoruz. Bugün de etkinliğin birinci günü, açılışını yapacağız. Küçükçekmecemize, İstanbul'da yaşayan Trabzonlulara hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'BÜTÜN ÜRÜNLERİMİZ EL SANATIDIR'

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmenliği yapan Merve Karaağaç Trabzonlu olduğunu ifade ederek ?Burada gördüğünüz bütün ürünlerimiz el sanatıdır. En önemlisi öğrencilerimizin yaptığı ürünler. Her birinde etiket ve isim var. Satılan her ürün de tekrar öğrencilerimize gidiyor. Yani kadın istihdamını artırmak için aslında bu tarz yerlere katılıyoruz. Geçen sene de ondan önceki sene de buradaydık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz? ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ÜRÜNLER SATIŞA SUNULUYOR'

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde deri işleme alanında usta öğreticilik yaptığını belirten Zehra Yılmaz ise ?Bizim halk eğitimimizin diğer halk eğitimlerden farklı vizyonu var. Biz de öğrencilerin yaptığı ürünler satışa sunuluyor. Birçok şehirlerdeki festivallere katılıyoruz ve ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Satışın sonunda ürünlerin ücreti öğrencilere teslim ediliyor. 20 senelik öğretmenim. Bir öğrencinin bunu bu seviyede yapabilmesi için 1,1 buçuk sene benim yanımda eğitim alması lazım. Etkinlik güzel, bütün Trabzonluları bekliyoruz? diye konuştu.

'BU TARZ ETKİNLİKLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ'

Etkinliğe katılan vatandaşlardan İbrahim Ünlütürk de ?Böyle etkinliklerden memnunuz. Sayın belediye başkanımızdan bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz. Karadeniz'in güzel ürünleri var, daha yeni geldik ama bakacağız? dedi.

'DAYANAMADIM HAMSİ SIRASINA GİRDİM'

İlker Karataş ise ?Özellikle kendi kültürümüzün yaşatılması adına güzel bir etkinlik. Bu konuda tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Bu festival her sene yapılıyor. Karadenizli olarak böyle bir yerde bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. Hamsi ne de olsa bizim kültürümüz, yemek lazım herkese tavsiye ediyorum. Dayanamadım hamsi sırasına girdim. İnşallah lezzetinin tadına varacağız? diye konuştu. 24 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

21-24 Eylül tarihleri arasında Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda sürecek olan Trabzon Festivali'nde Hülya Polat, Erkan Yeşilyurt, Onay Şahin, Sedat Keskin ve Şükrü Güler gibi Karadeniz müziğinin sevilen isimleri vatandaşlarla buluşacak. Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı festivalde, el sanatları ve hediyelik eşyalardan oluşan standlar da yer alıyor.