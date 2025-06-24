KODOSK Tiyatro Topluluğu 'Lysistrata' Oyununu Sahneledi

KODOSK Tiyatro Topluluğu 'Lysistrata' Oyununu Sahneledi
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Kocaeli Doğa Spor Kulübü Tiyatro Topluluğu, Antik Yunan yazarı Aristophanes'in 'Lysistrata' adlı oyununu İzmit'te sahneledi. Yönetmenliğini Belgi Saygı'nın üstlendiği oyun, kadınların dayanışması ve savaş karşıtı mesajları ile dikkat çekti.

Kocaeli Doğa Spor Kulübü (KODOSK) Tiyatro Topluluğu, Antik Yunan yazar Aristophanes'in kaleme aldığı "Lysistrata" adlı oyunu sahneledi.

Yönetmenliğini Belgi Saygı'nın, yönetmen yardımcılığını Kemal Keşmer'in üstlendiği oyun, İzmit Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 250 kişilik Alternatif Tiyatro Sahnesi'nde ilk kez izleyiciyle buluştu.

Lysistrata, savaş karşıtı mesajları ve mizahi diliyle dikkati çeken bir Antik Yunan komedyası olarak biliniyor. Oyunda, kadınların dayanışması ve direnişiyle başlayan süreç, toplumun savaş ve barış kavramlarını yeniden sorgulamasına neden oluyor.

Sahne ve kostüm realizatörlüğünü Tuğçe Sarıdede Satı ile Filiz Suan'ın üstlendiği oyunun müzikleri Polat Gürgen tarafından hazırlandı. Dans düzenlemeleri de yönetmen Belgi Saygı'ya ait.

Oyuncu kadrosunda Çiğdem Keşmer, Pelin Aytuğar, Gaye Ege, Merve Sunercan, Semra Batmaz, Hatice Çötür, Kamile Çil, Hülya Soykal, Çağla Coşar, Hakan Yılmaz, Emrah Yılmaz, Onur Yusuf Şat, Serhat Öztürk ve Hakan Kunduz yer aldı.

Afiş tasarımı Sude Özkan'a ait kapalı gişe oynanan oyunun sonunda KODOSK Başkanı Tahir Turan Eroğlu, yönetmen Belgi Saygı'ya çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Kültür Sanat
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