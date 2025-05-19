Kırşehir'de Dağcılar 19 Mayıs'ı Davullu Zirvesi'nde Kutladı

Kırşehir'de Dağcılar 19 Mayıs'ı Davullu Zirvesi'nde Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı. Tırmanış etkinliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki zirveye tırmanış etkinliği düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, tırmanış öncesi katılımcılara, tırmanış rotası, doğadaki riskler, kullanılacak malzemeler, çevresel hassasiyetler, tırmanış kuralları ve teknikleri hakkında bilgi verdi.

Dağcılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 25 kişilik ekip, sıcak hava ve şiddetli rüzgar altında 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, zirvenin ardından dönüşe geçti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu

Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cansız bedeni bulundu
Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan Avrupa'nın gündeminde

Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı Avrupa'nın gündeminde
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.