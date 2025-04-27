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Kayseri'de Türk Sanat Müziği Konseri

Kayseri'de Türk Sanat Müziği Konseri
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Uşşak Faslı' adlı konserini Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şef Burhan Surlev yönetimindeki koroda, sevilen eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "Uşşak Faslı" adıyla konser verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk Sanat Müziği Korosu, şef Burhan Surlev yönetiminde sahne aldı.

Konserde sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Konserin sonunda solistler ve koro, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Kültür Sanat
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