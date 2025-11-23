Haberler

Kayseri'de Klasik Araç ve Model Uçak Gösterisi

Güncelleme:
Kayseri'de Talas Havacılık Spor Kulübü ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, klasik araçlar ve model uçaklarla düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar, otomobillerini sergileyip havada uçak gösterileri yaptı.

Kayseri'de onlarca klasik araç ve model uçak tutkunu bir araya gelerek gösteri yaptı.

Talas Havacılık Spor Kulübü ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, Ali Dağı'nda bulunan uçak pistinde bir araya geldi.

Üyeler, burada otomobillerini sergileyip model uçaklarla gösteri sundu.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, AA muhabirine, hem yerde hem de gökte araçların sergilendiğini söyledi.

Nakipoğlu, tutkunu oldukları kara ve hava araçlarını güzel bir günde sergilediklerini belirtti.

Uçakları uçurmanın kolay olmadığını dile getiren Nakipoğlu, klasik araçlarının da etkinliğe farklı bir hava kattığını kaydetti.

Nakipoğlu, "Biri yukarıda biri aşağıda uçaklar yukarının prensi, bizimkiler de yerin prensi." dedi.

Etkinlik, gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
