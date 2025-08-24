Kayseri'de Kano Sporuna Yatırım: Böke Kano Alanı Projesi Devam Ediyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen Böke Kano Alanı ve Tesisleri’nin yapımı sürüyor. Proje, doğa turizmini destekleyerek bölgenin rekreasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Böke Kano Alanı ve Tesislerinin yapımı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği, Zamantı Irmağı kenarında kano sporuna elverişli alanda kapsamlı bir proje ortaya koydu.

Taşkın sınırları dikkate alınarak, piknik alanları, kamp ve karavan konaklamasına uygun sosyal donatılar ile çevre düzenlemesini içeren projeyi geliştiren Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, doğa turizmini destekleyerek bölgenin rekreasyonel kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Hayata geçirilecek tesis, kentteki spor ve turizm çeşitliliğine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
