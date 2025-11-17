Kayseri'de Kadın Üretici Pazarı Açıldı
Talas ilçesinde kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açıldı. Pazar, her ayın birinci ve üçüncü pazar günü ürünleriyle kapılarını açacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Talas Belediyesi ile Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, dün Harman Mahallesi Meydanı'nda pazar kuruldu.
El işi, ahşap ürünleri, ev yemekleri ve süs eşyaları pazarda satışa sunuldu.
